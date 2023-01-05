ЦСКА на домашней площадке обыграл «Сочи» и нанес южанам 18-е поражение подряд

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов, поразивший уже пустые ворота «Сочи». Южане могли отыграться в концовке третьего периода, однако форвард Матвей Мичков не смог забить штрафной бросок Александру Шарыченкову. Одним из главных героев встречи стал голкипер «Сочи» Максим Третьяк, отразивший 48 бросков по своим воротам.