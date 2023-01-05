ЦСКА на домашней площадке обыграл «Сочи» и нанес южанам 18-е поражение подряд

Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл хоккейный клуб «Сочи» со счетом 2:0. Это поражение стало 18-м подряд для команды с юга России.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов, поразивший уже пустые ворота «Сочи». Южане могли отыграться в концовке третьего периода, однако форвард Матвей Мичков не смог забить штрафной бросок Александру Шарыченкову. Одним из главных героев встречи стал голкипер «Сочи» Максим Третьяк, отразивший 48 бросков по своим воротам.
Следующий матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА проведет 8 января на выезде против «Трактора». «Сочи» в «Большом» сыграет против петербургского СКА.