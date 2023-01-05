ДТП в Хохольском районе Воронежской области унесло жизни 10-летнего ребенка и взрослого

Два человека, в том числе несовершеннолетний, стали жертвами аварии с участием двух автомобилей в Хохольском районе Воронежской области. Такой информацией в четверг поделились в пресс-службе регионального управления МВД России.
По данным правоохранителей, все произошло на 192-м километре автодороги Р-298. Водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel. В результате два человека, в том числе 10-летний мальчик, от полученных травм скончались на месте.
«Водитель Opel и его пассажир, жительница Нижнедевицкого района с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства ДТП станут известны по итогам проверки.