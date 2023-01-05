В США отчитались об уровне запасов нефти за неделю

Запасы нефти в США увеличились на 1,7 млн баррелей по данным на 30 декабря, заявили в американском минэнерго.
В ведомстве сообщили о коммерческих запасах топлива в размере 420,6 млн баррелей, что на 1,7 млн больше, чем на прошлой неделе. Данный показатель на 4% ниже среднего за последнее пятилетие.
Ранее аналитики прогнозировали рост нефтяных запасов США на 2,2 млн баррелей, свидетельствует опрос портала DailyFX.
Напомним, 5 декабря вступил в силу так называемый лимит цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Позже в минэнерго США заявили, что в случае переработки ресурса из РФ в другой стране ограничение снимается.