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В США отчитались об уровне запасов нефти за неделю

Экономика
В США отчитались об уровне запасов нефти за неделю

Запасы нефти в США увеличились на 1,7 млн баррелей по данным на 30 декабря, заявили в американском минэнерго.

В ведомстве сообщили о коммерческих запасах топлива в размере 420,6 млн баррелей, что на 1,7 млн больше, чем на прошлой неделе. Данный показатель на 4% ниже среднего за последнее пятилетие.

Ранее аналитики прогнозировали рост нефтяных запасов США на 2,2 млн баррелей, свидетельствует опрос портала DailyFX.

Напомним, 5 декабря вступил в силу так называемый лимит цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Позже в минэнерго США заявили, что в случае переработки ресурса из РФ в другой стране ограничение снимается.
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