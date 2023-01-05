Politico: США могут начать поставлять Украине снятые с вооружения боевые системы

Подчеркивается, что перед США и их союзникам остро стоит проблема нехватки производственных мощностей ВПК. По имеющейся информации, одним из видов устаревшего оружия, которое получат ВСУ, могут стать ракеты HAWK, выведенные Пентагоном из эксплуатации в 90-е годы прошлого века.