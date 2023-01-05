Politico: США могут начать поставлять Украине снятые с вооружения боевые системы

США и другие западные страны столкнулись с дефицитом современного оружия, поэтому могут начать поставлять Украине снятые с вооружения боевые системы, пишет Politico.
В публикации отмечается, что в первую очередь речь идет о различных боеприпасах. Дело в том, что арсеналы стран Запада истощились из-за оказания военной помощи украинской армии.
«Начались переговоры за закрытыми дверями об извлечении из бункеров боеприпасов времен холодной войны и их модернизации», — сказано в публикации.
Подчеркивается, что перед США и их союзникам остро стоит проблема нехватки производственных мощностей ВПК. По имеющейся информации, одним из видов устаревшего оружия, которое получат ВСУ, могут стать ракеты HAWK, выведенные Пентагоном из эксплуатации в 90-е годы прошлого века.