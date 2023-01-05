Бразильская партия назвала 50 причин для ареста Жаира Болсонару

Согласно заявлению представителей партии, запрос об аресте Болсонару является законным, потому что как бывший президент он теряет временный иммунитет от уголовной юрисдикции. Они подчеркнули, что в связи с отъездом Болсонару в США 30 декабря нельзя упускать из виду возможность бегства, чтобы избежать ответственности за свои преступления. По этой причине PSOL требует конфисковать паспорт бывшего президента.