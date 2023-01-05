Бразильская партия назвала 50 причин для ареста Жаира Болсонару

Бразилиа, 5 января. «Партия социализма и свободы» (PSOL) направила в Федеральный верховный суд (STF) документ, где перечисляет более 50 причин для ареста бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом сообщается на сайте PSOL.
Политическая партия направила главе STF Алешандри ди Мораису петицию с просьбой о предварительном заключении экс-президента. Документ, представленный PSOL, был подписан 16 политиками, в том числе председателем партии Жулиану Медейрусом и 15 федеральными депутатами.
Петиция требует расследовать антидемократические акты и попытку государственного переворота, а также побуждение со стороны Болсонару своих сторонников к преступным действиям, включая теракты и блокады на дорогах в декабре 2022 года.
Согласно заявлению представителей партии, запрос об аресте Болсонару является законным, потому что как бывший президент он теряет временный иммунитет от уголовной юрисдикции. Они подчеркнули, что в связи с отъездом Болсонару в США 30 декабря нельзя упускать из виду возможность бегства, чтобы избежать ответственности за свои преступления. По этой причине PSOL требует конфисковать паспорт бывшего президента.
Партия также призывает нарушить тайну переписки, телефонных и иных переговоров Жаира Болсонару, чтобы выяснить, принимал ли он непосредственное участие в организации антидемократических акций. PSOL также требует ордера на обыск и изъятие необходимых документов, чтобы предотвратить риск возможного уничтожения улик, которые могут доказать причастность Болсонару.
«Болсонару регулярно совершал преступления во время своего правления. Назвать это геноцидом не будет преувеличением. К сожалению, институты не сработали вовремя, и нам пришлось ждать до выборов. Но мы не потерпим ни дня безнаказанности. Никакой амнистии! Мы хотим, чтобы Болсонару сидел в тюрьме», — заявил председатель PSOL Медейрус.
Социалист Лула да Силва вступил в должность 1 января в качестве президента Бразилии. Его правый оппонент и экс-глава государства Жаир Болсонару так и не признал победу социалиста, что побудило сторонников бывшего главы государства провести массовые протесты с призывами к военному вмешательству. Демонстрации начались в день второго тура выборов, 30 октября, и парализовали разные районы страны на несколько недель.