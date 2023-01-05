Под влиянием негативных факторов: аналитик Багманов о снижении цены нефти

Цены на «черное золото» демонстрируют снижение. О причинах рассказывает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«По итогам торгов начала года цены на нефть продемонстрировали достаточно серьезное снижение с отметки 86 долларов за баррель в район отметки 78 долларов, — сообщает он. — Торги 4 января отметились падением более чем на 5 %. Сегодня, 5 января, цены на нефть несколько отскакивают к уровню 70,5 долларов за баррель».
Основного негатива, по словам эксперта, добавило то, что ОПЕК по итогам декабря увеличил добычу на примерно 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем.
«Также в Нигерии удалось нарастить объемы добычи — фактически они там борются с кражей нефти и в этом появляются успехи, — утверждает Багманов. — Негативным фактором стало и то, что Международный валютный фонд в начале года заявил, что они ожидают в этом году рецессию в мировой экономике и ведущих экономик Европы и США».
Остается сложной ситуация с коронавирусом в Китае. Власти этой страны заявили об отходе от политики нулевой терпимости к ковиду, снимают все ограничения. На этом фоне отмечаются серьезные вспышки заболеваемости и уже такие страны как США, Япония, страны Европы начинают требовать от туристов, прибывающих из КНР предъявлять ПЦР-тест.
«Пока экономическая активность оставаться невысокой, что продемонстрировали и данные за декабрь», — констатирует Александр Багманов.
Ранее финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил, за счет каких факторов «Газпром» не утрачивает прибыльность, но напротив наращивает ее.