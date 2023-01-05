Под влиянием негативных факторов: аналитик Багманов о снижении цены нефти

Остается сложной ситуация с коронавирусом в Китае. Власти этой страны заявили об отходе от политики нулевой терпимости к ковиду, снимают все ограничения. На этом фоне отмечаются серьезные вспышки заболеваемости и уже такие страны как США, Япония, страны Европы начинают требовать от туристов, прибывающих из КНР предъявлять ПЦР-тест.