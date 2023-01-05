Участники свадебного кортежа открыли стрельбу из машины без номеров в Северной Осетии

Свидетели стрельбы отметили, что другие участники кортежа «окружили» автомобиль правоохранителей, заблокировав транспортное средство. В МВД Северной Осетии отметили, что инцидент произошел 1 января, по дороге в поселок Дачное Пригородного района. Сотрудники полиции уже установили личности преступников, в настоящий момент предпринимаются меры к их задержанию.