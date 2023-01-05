Участники свадебного кортежа открыли стрельбу из машины без номеров в Северной Осетии. По словам очевидцев «празднования», патрульная полицейская машина попыталась остановить дебоширов, но не смогла, пишет РЕН ТВ.
Свидетели стрельбы отметили, что другие участники кортежа «окружили» автомобиль правоохранителей, заблокировав транспортное средство. В МВД Северной Осетии отметили, что инцидент произошел 1 января, по дороге в поселок Дачное Пригородного района. Сотрудники полиции уже установили личности преступников, в настоящий момент предпринимаются меры к их задержанию.