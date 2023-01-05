Терапевт Абакумов перечислил самые эффективные способы выхода из похмелья

Чрезмерное употребление алкоголя во время новогодних застолий может привести к утреннему похмелью. Врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов рассказал, как выйти их этого состояния.
Медицинский специалист утверждает, что особую опасность при похмелье представляет потеря микроэлементов. Для их восполнения он рекомендует принять регидратирующие солевые препараты. В случае, если похмелье сопровождается сильной изжогой, Абакумов советует принять лекарственные средства, действующими веществами в которых являются кальция карбонат и натрия алгинат, передает «Мослента».
Некоторые лица, страдающие от похмелья, также могут испытывать головные боли. По словам терапевта, для облегчения самочувствия можно принять обезболивающие препараты. Они будут полезны и при болях в желудке.