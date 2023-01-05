В Сочи три человека попали в больницу после массового ДТП в тоннеле на Красную поляну

Дорожный инцидент с тремя пострадавшими произошел в четверг на федеральной трассе А-147 в Сочи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
По данным правоохранителей, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где врезался в Honda. Из-за внезапного торможения последнего авто, двигавшийся позади большегруз не успел затормозить, и также стал участником аварии.
Прибывшие медики доставили троих пострадавших в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки.