Политолог Макеева прокомментировала обращение посольства США в Москве к гражданам России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал обращение США к россиянам. Политик назвал его «верхом цинизма» и «пределом моральной деградации».
Он отметил количество поставок вооружения и размеры финансовой помощи Киеву, которую предоставляют американцы.
«Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов», — заявил Медведев. Также политик отметил, что «этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует».
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, что также оценивает данное обращение к гражданам России, как «нечто предельно наглое, циничное и беспринципное».
Дело в том, что Соединенные Штаты начиная со второй половины 20-го века развязали десятки войн и гражданских конфликтов, жертвами которых стали миллионы людей. И подсчитать это количество невозможно: это и погибшие, и получившие травмы, изломанные судьбы и семьи. Можно вспомнить совершенно кошмарную историю на Филиппинах в конце 19-го века, в которой американцы действовали так же, как действую последние десятилетия. Строго говоря, США – это главная страна-агрессор в мире. Если мы возьмем всю историю человечества, то не найдем другого такого государства, которое бы за такой короткий промежуток времени принесла бы миру столько же кошмаров, боли, зла и смертей, отмечает политолог.
«И это не какое-то темное прошлое этого государства, которое замалчивается. Американцы совершенно не раскаиваются в том, что они сделали и считают себя правыми. Поэтому обращения к россиянам подобного рода выглядят так, словно беспредельщик, маньяк, убийца и извращенец высказывает что-то тем, кто решил все-таки восстановить справедливость у своих границ и обезопасить себя. Надо понимать, что Беловежские соглашения были результатом мошеннической операции. Оригинал которых, кстати, не сохранился».
Вообще, все действия России в последнее время на постсоветском пространстве справедливые, считает Макеева. То же самое касается и начала специальной военной операции на Украине. Это было совершенно законно, справедливо и правильно. Эксперт отмечает, что это нужно было сделать раньше.
«И теперь возмущения американцев фактически надо переводить так: "А вы что, стали субъектом мировой геополитики?" или "А что, теперь мир многополярен?". То есть, США, на самом-то деле, в шоке от того, что делает Россия и делает совершенно справедливо. И это нельзя назвать агрессией, потому что настоящей агрессией было именно то, что вытворяли американцы на постсоветском пространстве и на территории нашей страны все эти годы. В тех же 90-х, например, до прихода Владимира Путина, который положил всему этому конец. И об этом ни в коем случае нельзя забывать! Необходимо постоянно напоминать о сути Соединенных Штатов и их мрачной роли в судьбе человечества», - заявила Макеева.
И если подобные обращения до какого-то момента еще могли действовать на неокрепшие умы, то сейчас можно найти столько обширной, структурированной информации, что подобные выпады не произведут ни на кого впечатление. Разве что на "горстку либеральных безумцев", с которыми, по большому счету, в принципе все понятно. Это либо городские сумасшедшие, либо те, кто на зарплате, либо по своим собственным убеждениям. А на остальных россиян это не подействует, отмечает эксперт.
«С большим удовлетворением и радостью я констатирую, что наше общество стало сознательным и уже не ведется на подобного рода "разводки". Обмануть, конечно, можно любого человека, даже самого скептичного и самого критичного, но на такие беспринципные, циничные вещи наш народ уже не отреагирует. И никакого результата не будет», - рассказала политолог.
Встает логичный вопрос: а зачем тогда американцы все это сделали? Макеева считает, что отрицательной стороной в плане эффективности англосаксов является то, что они действуют все время по одним и тем же методичкам. Они думают, что если что-то работало раньше, то будет работать и сейчас. К сожалению, часто так и происходило, весь мир был этому свидетелем. Мы видели, как взрывались целые страны и регионы. Но американцам невдомек, что мир необратимо изменился. Изменились люди, изменились силовые вектора в системе международных отношений, подытоживает эксперт.
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