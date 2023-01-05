Политолог Макеева прокомментировала обращение посольства США в Москве к гражданам России

Встает логичный вопрос: а зачем тогда американцы все это сделали? Макеева считает, что отрицательной стороной в плане эффективности англосаксов является то, что они действуют все время по одним и тем же методичкам. Они думают, что если что-то работало раньше, то будет работать и сейчас. К сожалению, часто так и происходило, весь мир был этому свидетелем. Мы видели, как взрывались целые страны и регионы. Но американцам невдомек, что мир необратимо изменился. Изменились люди, изменились силовые вектора в системе международных отношений, подытоживает эксперт.