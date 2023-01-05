Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В МВФ рассказали о риске рецессии в США и сложностях с преодолением кризиса

Экономика
В МВФ рассказали о риске рецессии в США и сложностях с преодолением кризиса

Говорить о преодолении Соединенными Штатами кризиса пока рано, заявила заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат в интервью Financial Times.

По ее словам, инфляция в стране остается высокой, поэтому ФРС США стоит продолжать политику повышения ключевой ставки. Также у американской экономики вряд ли получится избежать рецессии в наступившем году.

Ранее соцопрос Gallup показал, что большинство американцев прогнозирует сложную ситуацию в стране в 2023 году и готовится к трудностям. Жители США считают, что стоимость продуктов будет расти, как и налоги, уровень безработицы и дефицит бюджета.
сша экономика сша рецессия в США
Военкоры ФАН
Лучшие в аду