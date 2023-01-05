В МВФ рассказали о риске рецессии в США и сложностях с преодолением кризиса

Говорить о преодолении Соединенными Штатами кризиса пока рано, заявила заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат в интервью Financial Times.
По ее словам, инфляция в стране остается высокой, поэтому ФРС США стоит продолжать политику повышения ключевой ставки. Также у американской экономики вряд ли получится избежать рецессии в наступившем году.
Ранее соцопрос Gallup показал, что большинство американцев прогнозирует сложную ситуацию в стране в 2023 году и готовится к трудностям. Жители США считают, что стоимость продуктов будет расти, как и налоги, уровень безработицы и дефицит бюджета.