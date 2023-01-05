ВС РФ полностью контролируют остров Большой Потемкин близ Херсона

Подразделения российской армии полностью контролируют остров Большой Потемкин, который расположен в нескольких километрах от города Херсон. Об этом сообщает военный корреспондент РИА Новости.
Накануне на просторах украинских соцсетей появились сообщения не соответствующие действительности. Украинские военные сняли видео, якобы они возвели флаг Украины на острове, который занят союзными силами. Однако впоследствии стало известно, что ролик был снят в «серой зоне».
«Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет», — заявил один из российских бойцов.
Напомним, ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по Мичуринской исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике.