Журавлев заявил, что неуспехи НАТО связаны с «непониманием сути России»

Запад просто не в состоянии понять Россию и ее граждан, а потому применяемые им меры воздействия к россиянам неэффективны. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России. По его словам, «нет никаких признаков того, что президент Путин изменил планы и цели на Украине», а потому боеготовность Североатлантического альянса должна находиться на высоком уровне.
«Смысл этого воззвания Столтенберга прост, как день: финансовый год закончился, и теперь надо прошибать через национальные парламенты военные ассигнования для Альянса, — отметил Журавлев. — А для этого Генсеку НАТО очень нужен «страшный Путин», чтобы с ним бороться!»
Политолог отметил, что Североатлантический альянс действительно недооценивает Россию — но лишь потому, что не в состоянии ее понять.
«На Западе нас не то, чтобы не боятся, а боятся не за то, за что надо, — объяснил эксперт. — Им невдомек, что русские не умеют проигрывать, что они идут до конца! Развал российской финансовой системы, который они пытаются инициировать, к развалу экономики не приведет, мы его просто не заметим! А Запад считает, что, развалив наши банки и лишив россиян своих товаров, заставит их выйти на улицу!»
Собеседник ФАН подчеркнул, что исчезновение импортной продукции осталось незамеченным, поскольку народ «и так ее не покупал из-за нехватки денег».
«Ошибка людей, сидящих в руководстве западных стран в том, что они воспринимают нас, как себя, в то время как мы совершенно другие», — резюмировал Журавлев.
Ранее ФАН писал, что во Франции началась битва за наследие Марин Ле Пен.