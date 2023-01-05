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Диетолог Королева объяснила, как формируется зависимость от майонеза

Общество
Диетолог Королева объяснила, как формируется зависимость от майонеза

Регулярное употребление промышленного майонеза может формировать зависимость, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

В разговоре с ТАСС Королева отметила, что промышленный майонез содержит консерванты, соль и сахар, которые воздействуют на опиоидную систему головного мозга. Если использовать майонез регулярно, со временем на него можно «подсесть», считает диетолог.

Переедание майонеза, по словам эксперта, приводит к задержке жидкости в организме. В результате обостряются метаболические проблемы, и человек набирает вес. Помимо этого, может развиться аллергическая реакция.

Диетолог рекомендует изготавливать майонез самостоятельно. Она утверждает, что за десять минут можно сделать «двухлитровую банку майонеза, которой хватит на все праздники».
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