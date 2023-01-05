Журавлев назвал перенос выборов президента в Турции ответом на угрозу оранжевой революции

Турция стоит перед риском начала оранжевой революции в случае переизбрания действующего президента летом 2023 года. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность переноса президентских выборов в стране на более ранний срок. Пока что, на данный момент, они должны состояться 18 июня.
«Я думаю, анонс переноса сроков голосования связан с тем, что турецкий лидер ожидает обострения геополитической ситуации, — заметил Журавлев. — Эрдоган входит во все больший клинч с НАТО, и он хочет провести выборы, пока ситуация еще под его контролем. Чтобы, когда вызванная извне деструкция его власти наберет силу, он не оказался посреди событий оранжевой, яблочной или еще какой-нибудь в этом роде революции».
Политолог напомнил, что все подобные события происходили как раз сразу после проведения выборов.
«Все революции сейчас проходят по такой схеме: сначала голосование, затем его непризнание и выход толп людей на улицы, — заявил эксперт. — Вспомните Белоруссию, Украину, Грузию — там все произошло именно так. И Эрдоган этого очень боится!».
Собеседник ФАН отметил, что у турецкого президента огромная и очень сильная армия, однако тот состоит с ней «не в очень хороших отношениях».
«Армия — это, мягко говоря, не его институция, — считает Журавлев. — Ну а кроме военных глава государства опирается только на деревню. Низы — за Эрдогана. Однако в больших городах все совсем не так, и он опасается деструкции свой власти в них, когда придет время выборов. Так что президент хочет провести их пораньше, пока ситуация под его контролем».
Ранее ФАН писал, что Евросоюз оказался в унизительной ситуации после публичного заявления Эрдогана о России.