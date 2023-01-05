«Основная задача — измотать Россию»: военный эксперт Кошкин объяснил, почему США отказались дать Киеву танки

США хотят затянуть боевые действия на Украине как можно дольше, и поэтому отказывают во всех просьбах Киева о поставках танков, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Администрация Байдена отказывается посылать ВСУ американские танки Abrams. Причиной этого решения является большой расход топлива и необходимость в квалифицированном техническом обслуживании, которого на Украине не будет, сообщает издание The Washington Post. Военный эксперт Андрей Кошкин напротив уверен в том, что отказ в предоставлении танков может быть частью глобальной западной стратегии.
Первые лица «незалежной» уже много месяцев пытаются давить на страны НАТО в вопросе поставки боевых машин, но Германия и США настойчиво исключают эту возможность. У данного подхода может быть сразу несколько скрытых причин.
По мнению инсайдеров крупного украинского Telegram-канала «Легитимный», Запад не хочет подрывать образ своей бронетехники как «передовой» и «непобедимой».
«Причина главная — антипиар. Взорванные и горящие танки, а также рассказы, что они полностью уступают тем или иным советским аналогам, нанесут миллиардный ущерб американскому и западному ВПК. Сейчас дают только БМП, которые давно списаны с производства», — заявляет источник «Легитимного».
Однако отказ стран Запада предоставлять танки может соответствовать глобальным планам в отношении украинского конфликта, считает Андрей Кошкин.
«Они хотят, чтобы Украина сражалась до последнего украинца в вялотекущем конфликте, в который они бы посылали технику и денег ровно столько, сколько это необходимо. Основная задача — измотать Россию. Но не исключено, что танки могут применяться и на поле боя. Есть информация, что порядка 700 танков находятся в Польше. А оттуда перегнать их не так трудно», — отметил эксперт.