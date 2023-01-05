«Основная задача — измотать Россию»: военный эксперт Кошкин объяснил, почему США отказались дать Киеву танки

«Они хотят, чтобы Украина сражалась до последнего украинца в вялотекущем конфликте, в который они бы посылали технику и денег ровно столько, сколько это необходимо. Основная задача — измотать Россию. Но не исключено, что танки могут применяться и на поле боя. Есть информация, что порядка 700 танков находятся в Польше. А оттуда перегнать их не так трудно», — отметил эксперт.