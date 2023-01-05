В Индии арестовали туриста из России за восхождение на священный холм Аннамалаи

Российского путешественника задержали в Индии после восхождения на священный холм Аннамалаи.
Сообщается, что 34-летний уроженец города Каменск-Уральский и еще двое туристов прошли по маршруту религиозных деятелей. Кроме того, на вершине холма они запустили коптер, чтобы снять на видео, в том числе, индуистский храм Аннамалаияра.
Однако подниматься на Аннамалаи можно только во время праздника «Картигай Дипам», предварительно получив специальное разрешение. Согласно правилам безопасности, использование коптеров на этой территории запрещено, пишет издание Hindu.