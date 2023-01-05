В Индии арестовали туриста из России за восхождение на священный холм Аннамалаи

Сообщается, что 34-летний уроженец города Каменск-Уральский и еще двое туристов прошли по маршруту религиозных деятелей. Кроме того, на вершине холма они запустили коптер, чтобы снять на видео, в том числе, индуистский храм Аннамалаияра.