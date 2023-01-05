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Киевский режим отверг предложение Кремля о временном перемирии на Рождество

Украина
Киевский режим отверг предложение Кремля о временном перемирии на Рождество

Киевский режим отказался устанавливать временное перемирие в рамках российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк на странице в Twitter.

Ранее Кремль призвал руководство соседней страны ввести режим прекращения огня на время празднования Рождества. В Москве такое предложение объяснили тем, что временное перемирие позволит гражданам Украины посетить рождественские службы.

«РФ должна уйти с (территории Украины. — Прим. ред.) — только тогда у нее будет временное перемирие. Держите лицемерие при себе», — написал Подоляк.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил главе МО страны Сергею Шойгу вести режим прекращения огня с с 12:00 6 января по 24:00 7 января.
Украина киев рождество путин
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