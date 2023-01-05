Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Катасонов оценил газовое сотрудничество России и Турции

Экономика
Эксперт Катасонов оценил газовое сотрудничество России и Турции

Перспективы взаимодействия Москвы и Анкары в газовой сфере прокомментировал экономист Валентин Катасонов. Мнение специалиста передает издание «Московская газета».

Эксперт напомнил о заявлении лидера Турции касательно подключения черноморского газа к национальной газотранспортной системе страны уже в марте, а также о газовом хабе, который российская стороны и Турция строят для продажи газа из РФ в Европу.

Катасонов отметил, что турецкие коллеги «постоянно меняют планы», поэтому сегодня Турция может быть «с нами, а завтра – нет».
сша россия турция газовый хаб
Военкоры ФАН
Лучшие в аду