Эксперт Катасонов оценил газовое сотрудничество России и Турции

Перспективы взаимодействия Москвы и Анкары в газовой сфере прокомментировал экономист Валентин Катасонов. Мнение специалиста передает издание «Московская газета».
Эксперт напомнил о заявлении лидера Турции касательно подключения черноморского газа к национальной газотранспортной системе страны уже в марте, а также о газовом хабе, который российская стороны и Турция строят для продажи газа из РФ в Европу.
Катасонов отметил, что турецкие коллеги «постоянно меняют планы», поэтому сегодня Турция может быть «с нами, а завтра – нет».