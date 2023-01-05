Власти Чебоксар ввели режим ЧС после крупного пожара в девятиэтажке

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о введении режима ЧС муниципального уровня в Чебоксарах после крупного пожара в жилой девятиэтажке. Об этом чиновник написал в своем Telegram.
Николаев уточнил, что нуждающихся во временном размещении направили в общежитие строительного техника и центр маунтибайка. Там организовали питание.
Теперь власти направят все силы и средства на оценку ущерба и другие проверочные действия. Итоги проверки станут известны в пятницу.
Напомним, крупный пожар произошел в двухкомнатной квартире в девятиэтажном доме на улице Шевченко в Чебоксарах днем в четверг. В результате пострадали более 20 человек, в том числе дети. Собственника квартиры задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения.