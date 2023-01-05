Власти Чебоксар ввели режим ЧС после крупного пожара в девятиэтажке

Напомним, крупный пожар произошел в двухкомнатной квартире в девятиэтажном доме на улице Шевченко в Чебоксарах днем в четверг. В результате пострадали более 20 человек, в том числе дети. Собственника квартиры задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения.