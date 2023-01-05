Макрон призвал поставщиков энергии в Европе к пересмотру контрактов с предпринимателями

Макрон заявил, что поставщики должны начать переговоры с предпринимателями по контрактам, цена электроэнергии в которых превышает 280 евро за МВт∙ч. Почти две трети компаний во Франции сталкиваются с ростом цен, которые с 1 февраля увеличатся еще на 15%.