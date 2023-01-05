Макрон призвал поставщиков энергии в Европе к пересмотру контрактов с предпринимателями

Французский президент Эммануэль Макрон призвал европейских поставщиков электроэнергии пересмотреть условия контрактов, которые были заключены на невыгодных условиях при высокой стоимости газа.
«Есть те, кто согласовал свои контракты по цене выше согласованного Комиссией по оплате энергии уровня в 280 евро за МВт∙ч», — отметил французский лидер.
По его словам, на сегодняшний день нередки ситуации, когда речь идет о 500–600 евро.
Макрон заявил, что поставщики должны начать переговоры с предпринимателями по контрактам, цена электроэнергии в которых превышает 280 евро за МВт∙ч. Почти две трети компаний во Франции сталкиваются с ростом цен, которые с 1 февраля увеличатся еще на 15%.