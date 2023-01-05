Власти Германии могут поставить украинской армии БМП Marder

Украинские войска могут получить от Германии боевые машины пехоты (БМП) Marder, пишет Süddeutsche Zeitung.
Отмечается, что в настоящее время немецкие власти рассматривают возможность поставок Украине этих боевых машин. Подчеркивается, что ФРГ предстоит обсудить этот вопрос с США и Францией.
Ранее стало известно, что Берлин включил лазерные системы для наведения ракет в новый пакет военной помощи Киеву. Сообщалось также, что украинские войска получили дроны, бронетехнику и датчики для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.