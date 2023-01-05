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Власти Германии могут поставить украинской армии БМП Marder

Армия
Власти Германии могут поставить украинской армии БМП Marder

Украинские войска могут получить от Германии боевые машины пехоты (БМП) Marder, пишет Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что в настоящее время немецкие власти рассматривают возможность поставок Украине этих боевых машин. Подчеркивается, что ФРГ предстоит обсудить этот вопрос с США и Францией.

Ранее стало известно, что Берлин включил лазерные системы для наведения ракет в новый пакет военной помощи Киеву. Сообщалось также, что украинские войска получили дроны, бронетехнику и датчики для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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