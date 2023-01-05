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МИД РФ требует подключить международные организации к делу о задержании шеф-редактора Sputnik

Политика
МИД РФ требует подключить международные организации к делу о задержании шеф-редактора Sputnik

Российская сторона требует подключить международные организации к аресту шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Причиной подобных мер являются жалобы сотрудника СМИ на многолетнюю травлю и преследования со стороны прибалтийских стран. Ранее Касем утверждал, что испытал на себе лично «репрессивную машину Запада», пояснила дипломат.

«Мы требуем подключения международных организаций, уполномоченных по свободе слова, по линии всех международных структур в связи с тем, что этот журналист неоднократно говорил, что чувствует угрозу», — подтвердила она.

Марат Касем обвиняется в нарушении западных санкций и шпионаже. Ему может грозить до 20 лет заключения.
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