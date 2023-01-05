Мать с ребенком пострадали в перестрелке с соседом в СНТ «Приречное» под Петербургом

Пьяный житель Ленинградской области открыл стрельбу из газового пистолета по детской площадке в СНТ «Приречное». В результате действий дебошира пострадали три человека, в том числе мать с ребенком, сообщает РЕН ТВ.
Все случилось в канун Нового года. По данным СМИ, нетрезвый гражданин целился в собаку, но попал в женщину, ее ребенка и еще одного мужчину. Все трое находились на детской площадке, возле которой хулиган решил выяснить отношения с использованием газового оружия.
В итоге местная жительница и ее малыш получили химические ожоги, мужчина — многочисленные ссадины. Отмечается, что у стрелявшего были конфликты с соседями по даче.