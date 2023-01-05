Мать с ребенком пострадали в перестрелке с соседом в СНТ «Приречное» под Петербургом

Все случилось в канун Нового года. По данным СМИ, нетрезвый гражданин целился в собаку, но попал в женщину, ее ребенка и еще одного мужчину. Все трое находились на детской площадке, возле которой хулиган решил выяснить отношения с использованием газового оружия.