Бойцы союзных сил продолжают штурм населенного пункта Новгородское, которое было переименовано киевским режимом в Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По имеющейся информации военнослужащие активно применяют артиллерию в ходе выполнения боевых задач. Командир гаубичного расчета с позывным Злой рассказал о целях на направлении огня и своей мотивации.
«Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы тоже хорошо горят», — поделился он.
Военный сообщил, что участвует в боевых действиях уже более восьми лет и гордится, что находится в составе артиллерии. Он считает, что главная роль в этом противостоянии отведена именно ей.