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Российский артиллерист рассказал о боевой работе в ходе штурма поселка Нью-Йорк в ДНР

Армия
Российский артиллерист рассказал о боевой работе в ходе штурма поселка Нью-Йорк в ДНР

Бойцы союзных сил продолжают штурм населенного пункта Новгородское, которое было переименовано киевским режимом в Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По имеющейся информации военнослужащие активно применяют артиллерию в ходе выполнения боевых задач. Командир гаубичного расчета с позывным Злой рассказал о целях на направлении огня и своей мотивации.

«Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы тоже хорошо горят», — поделился он.

Военный сообщил, что участвует в боевых действиях уже более восьми лет и гордится, что находится в составе артиллерии. Он считает, что главная роль в этом противостоянии отведена именно ей.
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