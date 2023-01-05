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Специалисты РВСН создали тренажеры для ракетного комплекса «Ярс»

Армия
Специалисты РВСН создали тренажеры для ракетного комплекса «Ярс»

Специалисты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) создали специализированные тренажеры для ракетного комплекса «Ярс», заявили в Минобороны РФ.

По имеющейся информации, учебно-тренировочные средства позволяют моделировать динамику перемещения «Ярсов» в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности. Подчеркивается, что для всех новых видов вооружения, которое поступает в РВСН, создаются отдельные тренажеры.

«Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины», — объяснили в военном ведомстве.

Отмечается, что до конца текущего года мобильные соединения войск будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки военнослужащих.
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