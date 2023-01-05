Специалисты РВСН создали тренажеры для ракетного комплекса «Ярс»

Специалисты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) создали специализированные тренажеры для ракетного комплекса «Ярс», заявили в Минобороны РФ.
По имеющейся информации, учебно-тренировочные средства позволяют моделировать динамику перемещения «Ярсов» в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности. Подчеркивается, что для всех новых видов вооружения, которое поступает в РВСН, создаются отдельные тренажеры.
«Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины», — объяснили в военном ведомстве.
Отмечается, что до конца текущего года мобильные соединения войск будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки военнослужащих.