Специалисты РВСН создали тренажеры для ракетного комплекса «Ярс»

По имеющейся информации, учебно-тренировочные средства позволяют моделировать динамику перемещения «Ярсов» в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности. Подчеркивается, что для всех новых видов вооружения, которое поступает в РВСН, создаются отдельные тренажеры.