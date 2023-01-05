МВФ предупредил, что США еще не победили инфляцию

Вашингтон, 5 января. Ситуация с инфляцией в США еще не начала улучшаться, и еще слишком рано говорить о победе над растущими ценами. Об этом предупредила заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью Financial Times.
Высокопоставленная чиновница МВФ призвала Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить повышение ставок в 2023 году, несмотря на недавнее замедление инфляции. Гопинат поддержала повышение ключевой ставки ФРС примерно до 5% и сохранение ее на этом уровне в течение всего года.
«Если вы посмотрите на индикаторы на рынке труда и на очень устойчивые компоненты инфляции, например, в сфере услуг, я думаю, станет ясно, что мы еще не победили инфляцию», — отметила Гопинат, добавив, что ФРС должна продолжить политику по повышению ставок.
Заявление заместителя директора фонда прозвучало после потока данных, указывающих на достижение пика инфляции в США, Европе и других странах в связи с падением цен на энергоносители, подержанные автомобили и бытовую технику. Гопинат подчеркнула, что высокий уровень заработной платы, вызванный нехваткой рабочей силы, помешает ФРС достичь целевого уровня инфляции в 2%.
По ее мнению, ФРС необходимо «поддерживать ограничительную денежно-кредитную политику» до тех пор, пока не произойдет устойчивое снижение инфляции в заработной плате и секторах, не связанных с продовольствием или энергией.
Гопинат добавила, что ужесточение денежно-кредитной политики в Европе продлится дольше, чем в США, так как чиновники борются с энергетическим кризисом.
Управляющий директор фонда Кристалина Георгиева заявила ранее, что треть мировой экономики пострадает от рецессии в этом году, включая половину Европейского союза.