МВФ предупредил, что США еще не победили инфляцию

Вашингтон, 5 января. Ситуация с инфляцией в США еще не начала улучшаться, и еще слишком рано говорить о победе над растущими ценами. Об этом предупредила заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью Financial Times.