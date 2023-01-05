Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков сообщил, что ничего не знает о слухах про поездку Путина в ДНР на Рождество

Политика
Песков сообщил, что ничего не знает о слухах про поездку Путина в ДНР на Рождество

Москва не владеет информацией о якобы намерениях российского лидера Владимира Путина посетить Донецкую Народную Республику во время празднования Рождества Христова. Об этом 5 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее ряд Telegram-каналов распустили слухи, что глава российского государства якобы собирается в период христианского праздника совершить официальный визит в Донецк. Песков в ходе общения с представителями прессы прокомментировал эту информацию.

«Нам ничего не известно о таких слухах», — сказал он.

Не так давно пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин когда-нибудь обязательно посетить республики Донбасса, которые вошли в состав страны.
рождество Донбасс путин песков донецк
Военкоры ФАН
Лучшие в аду