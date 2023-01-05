Иран закрыл французский НИИ в Тегеране из-за карикатур на Хаменеи

Накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что «оскорбительный и непристойный поступок французского издания по публикации карикатур против религиозной и политической власти не останется без эффективного и решительного ответа». В связи с инцидентом посол Франции Николя Рош был вызван в МИД Исламской республики для объяснений. Представитель министерства иностранных дел Насер Канани подчеркнул, что Франция не имеет права «оскорблять святыни других мусульманских стран и народов под предлогом свободы выражения мнений», и потребовал от Парижа осудить деятельность еженедельника в качестве компенсации.