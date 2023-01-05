Иран закрыл французский НИИ в Тегеране из-за карикатур на Хаменеи

В Исламской республике сочли оскорбительными опубликованные сатирическим еженедельником Charlie Hebdo изображения.
Иранское руководство закрыло базирующийся в Тегеране Французский научно-исследовательский институт в знак протеста против карикатур на верховного лидера республики Али Хаменеи.
Как сообщается, вызвавшие столь негативную реакцию рисунки были опубликованы скандально известным сатирическим еженедельником Charlie Hebdo. Несколько лет назад работники этого журнала подверглись атаке со стороны экстремистов за карикатуры на пророка Мухаммада, в результате чего погибли 12 человек, еще 11 получили ранения.
Множество изображений с участием Хаменеи, посвященные нынешним беспорядкам в Исламской республике, были приурочены к годовщине нападения на офис Charlie Hebdo. Таким образом журнал попытался выразить свою поддержку демонстрациям, охватившим всю страну. При этом в Тегеране уверены, что протесты координируются и «раздуваются» извне: основными подозреваемыми названы США, Израиль и ряд других государств.
Накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что «оскорбительный и непристойный поступок французского издания по публикации карикатур против религиозной и политической власти не останется без эффективного и решительного ответа». В связи с инцидентом посол Франции Николя Рош был вызван в МИД Исламской республики для объяснений. Представитель министерства иностранных дел Насер Канани подчеркнул, что Франция не имеет права «оскорблять святыни других мусульманских стран и народов под предлогом свободы выражения мнений», и потребовал от Парижа осудить деятельность еженедельника в качестве компенсации.
Французский научно-исследовательский институт является историко-археологическим центром, основанным в 1983 году. Впоследствии на фоне обострения отношений Тегерана с Западом он был закрыт, однако деятельность организации возобновилась в годы правления экс-президента Хасана Роухани.