Журналисты собрали лучшие выставки в России в новогодние праздники

Также посетителей ждут на выставках «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж» в петербургской KGallery, «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве» в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве, «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в музее «Новый Иерусалим» в Истре.