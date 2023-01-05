Журналисты собрали лучшие выставки в России в новогодние праздники

Музеи и галереи открыли двери для посетителей в новогодние праздники. Журналисты рассказали, какие российские учреждения культуры ждут гостей.
Московская галерея AZ ART приглашает всех желающих на выставку «Прогулки мечтателя», которая продлиться до 26 февраля. Новая биеннале посвящена 120-летию художника Федора Семенова-Амурского.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге ждет посетителей на выставку «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Ж.-Ф. Шампольоном». Посетить мероприятие можно посетить до 9 апреля, пишет газета «Культура».
В Новосибирском государственном художественном музее представлена выставка «Александр Дейнека. Над временем». Экспонаты приехали туда из Курской картинной галереи, где хранится самая большая коллекция работ народного художника СССР.
Также посетителей ждут на выставках «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж» в петербургской KGallery, «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве» в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве, «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в музее «Новый Иерусалим» в Истре.