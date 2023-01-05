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Лука Сафронов посоветовал российским режиссерам снимать больше фильмов про Чебурашку

Общество
Лука Сафронов посоветовал российским режиссерам снимать больше фильмов про Чебурашку

Пианист Лука Сафронов порадовался премьере фильма «Чебурашка». Сын художника Никоса Сафронова считает, что кинолент про доброго сказочного персонажа должно стать больше в России.

Российские кинотеатры представили премьеру фильма «Чебурашка» в новогодние праздники. Картина собрала в прокате 1 млрд рублей всего за три дня. Однако Сафронов-младший уверен, что финансовая составляющая для таких фильмов не должна иметь значение. Главное — сформировать и развить светлые и добрые чувства в людях, начиная с детского возраста.

«Хорошо, что Чебурашка вернулся на родину. Хорошо, что он снимается в фильмах. Думаю, его творческая карьера, если так можно сказать, должна активней развиться. И видеть мы его должны в большем количестве фильмов. Это наш герой, замечательный герой. Я радуюсь, что у нас есть такие мультипликационные персонажи», – поделился мнением пианист с iReactor.

Сафронов посоветовал российским режиссерам снимать больше фильмов про Чебурашку. Он считает, что необходимо напоминать, что в России есть свои прекрасные, добрейшие, замечательные герои и популяризировать их.
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