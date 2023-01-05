Лука Сафронов посоветовал российским режиссерам снимать больше фильмов про Чебурашку

Российские кинотеатры представили премьеру фильма «Чебурашка» в новогодние праздники. Картина собрала в прокате 1 млрд рублей всего за три дня. Однако Сафронов-младший уверен, что финансовая составляющая для таких фильмов не должна иметь значение. Главное — сформировать и развить светлые и добрые чувства в людях, начиная с детского возраста.