Врач Жиляева посоветовала простой способ лечения насморка

Простой и эффективный способ лечения насморка при простуде назвала врач-оториноларинголог Рая Жиляева.
По ее словам, основным средством является раствор морской воды, который хорошо очищает полость носа. При тяжелом рините для облегчения дыхания применяются специальные сосудосуживающие препараты, добавила медик в беседе с «Мослентой».
А вот если насморк продолжается более семи дней и сопровождается повышением температуры, гнойными выделениями и головной болью, это говорит о бактериальной инфекции. В таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью, резюмировала эксперт.