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Врач Жиляева посоветовала простой способ лечения насморка

Общество
Врач Жиляева посоветовала простой способ лечения насморка

Простой и эффективный способ лечения насморка при простуде назвала врач-оториноларинголог Рая Жиляева.

По ее словам, основным средством является раствор морской воды, который хорошо очищает полость носа. При тяжелом рините для облегчения дыхания применяются специальные сосудосуживающие препараты, добавила медик в беседе с «Мослентой».

А вот если насморк продолжается более семи дней и сопровождается повышением температуры, гнойными выделениями и головной болью, это говорит о бактериальной инфекции. В таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью, резюмировала эксперт.
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