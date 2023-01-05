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Входящая в Росатом компания «НоваВинд» запустила в работу Берестовскую ВЭС

Экономика
Входящая в Росатом компания «НоваВинд» запустила в работу Берестовскую ВЭС

Ветроэнергетический дивизион госкомпании Росатом «НоваВинд» запустил в работу Берестовскую ветроэлектростанцию (ВЭС) в Ставрополье, сообщает пресс-служба компании.

Мощность станции составляет 60 МВт. Также у нее имеются 24 ветроэнергетические установки. Отмечается, что Берестовская ВЭС является уже пятым проектом компании в Ставрополье. Всего с начала работы в сфере ветроэнергетики специалисты «НоваВинд» ввели в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей в южной части России.

Также сообщается, что степень локализации оборудования данного объекта, которую подтвердили в Минпромторге РФ, составила 68%.
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