Входящая в Росатом компания «НоваВинд» запустила в работу Берестовскую ВЭС

Ветроэнергетический дивизион госкомпании Росатом «НоваВинд» запустил в работу Берестовскую ветроэлектростанцию (ВЭС) в Ставрополье, сообщает пресс-служба компании.
Мощность станции составляет 60 МВт. Также у нее имеются 24 ветроэнергетические установки. Отмечается, что Берестовская ВЭС является уже пятым проектом компании в Ставрополье. Всего с начала работы в сфере ветроэнергетики специалисты «НоваВинд» ввели в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей в южной части России.
Также сообщается, что степень локализации оборудования данного объекта, которую подтвердили в Минпромторге РФ, составила 68%.