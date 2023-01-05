Входящая в Росатом компания «НоваВинд» запустила в работу Берестовскую ВЭС

Мощность станции составляет 60 МВт. Также у нее имеются 24 ветроэнергетические установки. Отмечается, что Берестовская ВЭС является уже пятым проектом компании в Ставрополье. Всего с начала работы в сфере ветроэнергетики специалисты «НоваВинд» ввели в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей в южной части России.