Юморист Гарик Харламов своеобразно поздравил дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус с девятилетием. Комик оставил пост на своих страницах в социальных сетях.
Харламов считает странной привычкой постоянно поздравлять дочь с днем рождения в Instagram✱ (деятельность компании Meta✱✱ признана экстремистской запрещена на территории Российской Федерации). Юморист написал трогательный пост на своей странице.
«С днем рождения, Настюха! С 9-летием, моя любовь! Будь здорова, счастлива, умна и позитивна! Твой отец, Игорь... Хотя нет, как будто какой-то батюшка подписал. Твой батя, Гарик!», — заявил Харламов.
Поклонники творчества артиста восхитились словами юмориста в адрес своей дочери. Недавно стало известно, что Асмус находится вместе с дочкой на отдыхе в Дубае.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму