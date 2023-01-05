События на Украине к 21:00 5 января: рождественский режим прекращения огня, Зеленский поговорил с Эрдоганом

Сотрудники полиции обнаружили в Херсонской области крупный тайник с минами и различными боеприпасами, которые предназначались для диверсантов ВСУ. В схроне находились свыше 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета, самодельное взрывное устройство, а также иные элементы оружия и боеприпасов.