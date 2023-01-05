События на Украине к 21:00 5 января: рождественский режим прекращения огня, Зеленский поговорил с Эрдоганом

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 5 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало указания президента РФ Владимира Путина о введении режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — гласит заявление.
Также МО РФ в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ на Купянском, Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Совокупные потери противника составили порядка 170 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, 4 боевые машины пехоты, 5 боевых бронемашин, 13 автомобилей и пикапов.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 57 артподразделений, живая сила и военная техника в 84 районах, 2 склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидировано более 55 экстремистов из так называемого «батальона имени Шейха Мансура».
В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР, Запорожской и Херсонской области уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», 2 пусковые установки РСЗО «Ольха», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», 2 гаубицы 2С3 «Акация», 3 гаубицы Д-20 и 2 гаубицы Д-30.
В Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777, в Луганской Народной Республике (ЛНР) — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37.
Истребительной авиацией ВКС РФ в ДНР сбит самолет Су-24 ВСУ, средствами противовоздушной обороны в ДНР — Су-25 воздушных сил Украины. Также уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожской областях. В ЛНР и Херсонской области перехвачены 5 снарядов РСЗО HIMARS и 4 противорадиолокационные ракеты HARM.
Запорожская область
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что количество жертв обстрела Васильевки со стороны ВСУ, произошедшего накануне, возросло до 6 человек. Число пострадавших увеличилось до 37.
Комментируя трагедию, глава администрации Васильевского района Наталья Романниченко заявила, что украинские силовики произвели двойной залп из РСЗО HIMARS с часовым интервалом по центру города. По ее словам, ВСУ намеревались поразить как можно больше мирных жителей.
Херсонская область
Сотрудники полиции обнаружили в Херсонской области крупный тайник с минами и различными боеприпасами, которые предназначались для диверсантов ВСУ. В схроне находились свыше 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета, самодельное взрывное устройство, а также иные элементы оружия и боеприпасов.
ДНР
Украинские войска в течение дня открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Гольмовский, Макеевка, Александровка, Ясиноватая, Пантелеймоновка. В результате атак в Донецке получили ранения 2 мирных жительницы, повреждены здания бассейна и школы, а также жилой застройки. В Горловке частично обесточен поселок Гольмовский, зафиксировано прямое попадание снаряда в жилой дом, нанесен ущерб инфраструктуре исправительной колонии.
ЛНР
В течение дня обстрелу ВСУ подвергся населенный пункт Рубежное. В ходе атаки украинские войска применили артиллерийское орудие калибра 155 мм.
Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ на Сватовском направлении. Как сообщают местные источники, украинские войска активно применяют на этом участке фронта артиллерию и дроны-камикадзе.
Украина
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