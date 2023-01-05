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ВМС США сообщили о проходе эсминца USS Chung-Hoon через Тайваньский пролив

Армия
ВМС США сообщили о проходе эсминца USS Chung-Hoon через Тайваньский пролив

Эсминец американских ВМС класса USS Arleigh Burke прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Отмечается, что речь идет о корабле USS Chung-Hoon, оснащенном управляемым ракетным вооружением. Подчеркивается, что американский эсминец совершил плановый проход в водах, где применяется свобода судоходства и полетов.

«Вооруженные силы США летают, плавают и действуют везде, где это дозволено международным правом», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, проход корабля состоялся за пределами территориальных вод какого-либо прибрежного государства.
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