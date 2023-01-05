Безграничное финансирование Украины может обернуться экономической катастрофой для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил обозреватель Шон Флитвуд в материале для Federalist.
Он пояснил, что Вашингтон, продолжая отправлять средства налогоплательщиков киевскому режиму, повышает вероятность столкнуться с нехваткой ресурсов для более важных приоритетов во внешней политике.
«Но даже если бы американцы и поддерживали такую политику, их лидеры не должны отдавать предпочтение второй по уровню коррупции стране в Европе (Украине. — Прим ред.)», — добавил журналист.
Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что угрозы Украины вернуть Крым «насмешили весь мир». Он раскритиковал экспертов, которые предрекают победу Киеву над Москвой.