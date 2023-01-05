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Автоэксперты спрогнозировали подорожание машин в России

Экономика
Автоэксперты спрогнозировали подорожание машин в России

Российским автолюбителям стоит готовиться к подорожанию на автомобильном рынке в 2023 году. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на мнение игроков рынка.

Стоимость новых машин может подняться на 7-10%, допустил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Причиной повышения стоимости станет инфляция и курс рубля.

Как отметил ряд российских дилеров, помимо инфляции и курса валют на ценообразование будет оказывать воздействие стоимость логистики и транзакционные издержки. Также в перечень факторов вошли требования государства об обязательной установке определенных опций, таких как ЭРА-ГЛОНАСС.

При этом участники рынка объяснили, что маржа дилера в корректировке цен на авто носит минимальный характер, поскольку продавцы ориентируются прежде всего на объем продаж и высокую оборачиваемость капитала.
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