Автоэксперты спрогнозировали подорожание машин в России

Российским автолюбителям стоит готовиться к подорожанию на автомобильном рынке в 2023 году. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на мнение игроков рынка.
Стоимость новых машин может подняться на 7-10%, допустил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Причиной повышения стоимости станет инфляция и курс рубля.
Как отметил ряд российских дилеров, помимо инфляции и курса валют на ценообразование будет оказывать воздействие стоимость логистики и транзакционные издержки. Также в перечень факторов вошли требования государства об обязательной установке определенных опций, таких как ЭРА-ГЛОНАСС.
При этом участники рынка объяснили, что маржа дилера в корректировке цен на авто носит минимальный характер, поскольку продавцы ориентируются прежде всего на объем продаж и высокую оборачиваемость капитала.