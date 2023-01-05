Автоэксперты спрогнозировали подорожание машин в России

Как отметил ряд российских дилеров, помимо инфляции и курса валют на ценообразование будет оказывать воздействие стоимость логистики и транзакционные издержки. Также в перечень факторов вошли требования государства об обязательной установке определенных опций, таких как ЭРА-ГЛОНАСС.