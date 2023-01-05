Власти Таиланда намерены вновь ужесточить ковидные ограничения для туристов

Согласно данным СМИ, новые нормы могут ввести в течение месяца. Предполагается, что власти королевства запретят въезд туристам, не прошедшим процедуру вакцинации или сделавшим менее двух прививок от COVID-19. Также под ограничение попадут и сами граждане Таиланда, прибывающие из других стран. Все проверки будут проводиться на паспортном контроле в аэропортах.