Власти Таиланда намерены вновь ужесточить ковидные ограничения для туристов

Правительство Таиланда планирует вновь ввести требование о наличии сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции для туристов, прибывающих в страну. Об этом сообщает издание Bangkok Post.
Согласно данным СМИ, новые нормы могут ввести в течение месяца. Предполагается, что власти королевства запретят въезд туристам, не прошедшим процедуру вакцинации или сделавшим менее двух прививок от COVID-19. Также под ограничение попадут и сами граждане Таиланда, прибывающие из других стран. Все проверки будут проводиться на паспортном контроле в аэропортах.
Отмечается, что ранее министерство здравоохранения Таиланда планировало ввести подобные меры лишь для определенных категорий туристов. В частности правило собирались распространить на путешественников из Китая, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.