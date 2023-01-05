Нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco снизила цены на нефть для Европы и Азии

Аравийская нефтегазовая государственная компания Saudi Aramco снизила отпускную стоимость нефти для европейского и азиатского регионов, передает Reuters.
По данным агентства, для покупателей из Европы цена на нефть марки Arab Light снижена на 1,45 доллара, сорта Extra Light — на 2,9 доллара, Medium и Heavy — на 1 доллар.
Примечательно, что стоимость нефти для США осталась прежней, сообщает информационное агентство со ссылкой на документы.
Напомним, Saudi Aramco была основана в 1993 году и работает на трех мировых рынках. Число сотрудников компании насчитывает примерно 70 тыс. человек.