Варшава выступила категорически против идеи Берлина по поводу отмены права вето в ЕС

Варшава категорически против идеи Берлина относительно права вето при принятии решений в Европейском союзе. О позиции польского государства сообщил пресс-секретарь кабмина этой страны Петр Мюллер.
Ранее глава германского МИД Анналена Бербок предложила объединению разрешить принимать какое-либо решение вопреки протестующему государству. В настоящий момент страны ЕС лишены этой возможности, так как право вето блокирует любую инициативу даже в том случае, если большая часть участников ее поддерживает. Мюллер в рамках пресс-конференции отметил, что Варшава даже не собирается поднимать эту идею на обсуждение.
«То, что в праве ЕС есть предохранители, которые позволяют странам-членам блокировать решения, которые невыгодны этому государству, является элементом безопасности, суверенности каждой страны Европейского союза», — сказал он.
Напомним, что Польша требует от Берлина выплаты военных репараций в размере 1,3 триллиона долларов.