Варшава выступила категорически против идеи Берлина по поводу отмены права вето в ЕС

Ранее глава германского МИД Анналена Бербок предложила объединению разрешить принимать какое-либо решение вопреки протестующему государству. В настоящий момент страны ЕС лишены этой возможности, так как право вето блокирует любую инициативу даже в том случае, если большая часть участников ее поддерживает. Мюллер в рамках пресс-конференции отметил, что Варшава даже не собирается поднимать эту идею на обсуждение.