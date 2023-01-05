Бездомный поселился у мертвого пенсионера и несколько дней жил с трупом в Новосибирске

Бездомный гражданин поселился в квартире мертвого пенсионера и несколько дней жил с его трупом в Новосибирске. Тревогу подняли соседи, когда перед Новым годом стали чувствовать резкий запах разложения человеческой плоти, сообщают местные СМИ.
Все случилось в одном из домов на улице Одоевского. Оказалось, что за какое-то время до смерти дедушки к нему в гости стал приходить мужчина без определенного места жительства. Когда пенсионер умер, бездомный продолжал делать вид, что его приятель жив. Он говорил соседям, что все нормально, и как ни в чем не бывало обитал в одной квартире с разлагающимся трупом.
Решив больше не терпеть смрадный запах, соседи постучались в квартиру пожилого мужчины. Дверь им открыл тот самый бродяга, а внутри, на диване, лежал мертвый владелец жилья. Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили на теле дедушки следов насильственной смерти.