Митавская операция: последняя победа Русской Императорской армии

К 1917 году стало очевидно, что и Антанта, и так называемый Блок центральных держав (Германская, Австро-Венгерская и Османская империи, а также Болгария) уже основательно измотаны войной. Еще в 1916 году Германия стала первой из воюющих стран, где была введена карточная система. В сутки население могло получать: 270 граммов хлеба, 35 граммов мяса, 12,7 граммов жиров, 400 граммов картофеля. По мобилизации выгребли всех мужчин, которые могли держать винтовку. Была введена трудовая повинность для всего населения в возрасте от 16 до 60 лет. Фельдмаршал Эрих Людендорф писал, что к началу 1917 года положение было «почти безысходным». В союзной Австро-Венгрии ситуация была еще хуже – там обострились тлевшие в течение многих десятилетий национальные конфликты, еще немного – и страна могла начать разваливаться на куски. В конце ноября 1916 года умер престарелый австрийский император Франц-Иосиф. Корону получил эрцгерцог Карл, который был крайне недоволен тем, что его страна попала в полную зависимость от Германии, и считал, что из войны нужно выходить как можно скорее.