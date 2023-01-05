Митавская операция: последняя победа Русской Императорской армии

5 января 1917 года на Северном фронте Великой войны началась Митавская операция, которой по иронии судьбы предстояло стать последней победой русской армии в качестве императорской. Солдаты не могли повлиять на дела политиков, они могли лишь делать то, что умели лучше всего – побеждать. О том, как завершалась двухсотлетняя история Русской Императорской армии, мы сегодня и поговорим.
К 1917 году стало очевидно, что и Антанта, и так называемый Блок центральных держав (Германская, Австро-Венгерская и Османская империи, а также Болгария) уже основательно измотаны войной. Еще в 1916 году Германия стала первой из воюющих стран, где была введена карточная система. В сутки население могло получать: 270 граммов хлеба, 35 граммов мяса, 12,7 граммов жиров, 400 граммов картофеля. По мобилизации выгребли всех мужчин, которые могли держать винтовку. Была введена трудовая повинность для всего населения в возрасте от 16 до 60 лет. Фельдмаршал Эрих Людендорф писал, что к началу 1917 года положение было «почти безысходным». В союзной Австро-Венгрии ситуация была еще хуже – там обострились тлевшие в течение многих десятилетий национальные конфликты, еще немного – и страна могла начать разваливаться на куски. В конце ноября 1916 года умер престарелый австрийский император Франц-Иосиф. Корону получил эрцгерцог Карл, который был крайне недоволен тем, что его страна попала в полную зависимость от Германии, и считал, что из войны нужно выходить как можно скорее.
В странах Антанты все тоже было не слава Богу, однако, все же, не настолько плохо, как у противника. Соотношение сил на фронтах также было в пользу Антанты – к началу 1917 года она имела 425 дивизий против 331 у центральных держав. В ноябре 1916 года представители стран-членов Антанты встретились во французской главной штаб-квартире в Шантильи, чтобы обсудить дальнейшие действия. После долгих совещаний было решено воспользоваться сложившейся ситуацией и в грядущем 1917 году добиться кардинального перелома в войне. Для этого к грядущей весне союзные армии должны были подготовить совместные и согласованные операции, чтобы сообща нанести врагу сокрушительный удар. При этом, те операции, которые уже начали осуществляться или были запланированы на зиму, было решено оставить без изменений.
Именно в рамках этого генерального плана русское командование в конце 1916 года решило провести наступательную операцию в районе Риги, получившую название Митавской. Ее реализация была поручена 12-й армии Северного фронта, которой командовал генерал Р. Д. Радко-Дмитриев. Целью операции было прорвать немецкий фронт под Ригой и заставить неприятеля снять войска с Румынского фронта. Задействованная в операции русская армия насчитывала 184 батальона и 886 орудий, тогда как у противника, 8-й германской армии, было 99 батальонов и 567 орудий. Направление для удара было выбрано не случайно – район будущей операции представлял собой лесисто-болотистую местность, где из-за высокого уровня грунтовых вод было невозможно оборудовать систему траншей. Немцы выходили из положения путем постройки блокгаузов, защищенных засеками из оплетенных колючей проволокой деревьев. Кое-где были оборудованы окопы из бревен, укладываемых на поверхность земли.
Несмотря на отсутствие глубоко эшелонированной системы траншей, подобной тем, которые были представлены на Западном фронте, нельзя было сказать, что германская оборона у Митавы – слаба. Поэтому Радко-Дмитриев решил действовать внезапно – в ночь на 5 января 1917 года русская армия атаковала неприятеля. Не было никакой артподготовки, никаких лишних движений, которые могли бы указать немцам на грядущее наступление. Солдаты облачились в маскхалаты, чтобы как можно позже выдать себя. Соблюдая тишину и кутаясь в ночи, русская пехота устремилась к немецким позициям.
Дерзкая ночная атака увенчалась успехов – в центре русские прорвали линию немецкой обороны и, в общей сложности продвинувшись на 5 километров, заняли несколько населенных пунктов. Однако на флангах, где атака была начата уже ближе к утру, когда рассвело, добиться аналогичного успеха не удалось. Радко-Дмитриев собирался использовать для поддержки наступления авиацию, однако из-за разыгравшейся непогоды аэропланы не смогли подняться в небо. Из-за метели и недостаточно широкого прорыва не удалось ввести в бой и кавалерию. Русской пехоте предстояло добывать победу собственными штыками, не полагаясь более ни на кого.
Несмотря на все описанные выше сложности, группа русских войск, которой накануне удалось пробиться через неприятельскую оборону, следующей ночью предприняла новый бросок с целью развить успех и расширить прорыв. С этой целью русские солдаты атаковали фланг и тыл немецкой группировки. В итоге несколько неприятельских батальонов были окружены и уничтожены. Само наступление местами напоминало преодоление полосы препятствий – по наблюдению очевидца, армии «приходилось все время бивуакировать под открытым небом, маневрировать по плохо замерзшим торфяным болотам, пробираться через глухие, болотистые заросли». Отчасти из-за необходимости продираться через сложно проходимую местность, что, естественно, замедляло движение, русские постепенно теряли достигнутый ранее эффект внезапности. Немцы оправились от шока. Фельдмаршал Людендорф впоследствии писал в мемуарах:
«Неожиданно всполошил удар русских в направлении на Митаву; поспешно стянутым резервам едва удалось его локализовать».
Будь у Радко-Дмитриева больше сил, будь у него хотя бы конница и аэропланы, успех можно было бы развить. Однако даже с учетом достигнутого к 11 января 1917 года императорским войскам удалось продвинуться на 15 километров в районе прорыва и на 5 – в целом по фронту.
Теперь уже немцы перешли в контратаку, однако солдатам 12-й армии удалось стойко выдержать все накаты неприятеля и не отдать ни пяди добытой с таким трудом земли. По итогам Митавской операции русским войскам на Северном фронте удалось еще сильнее отбросить фронт от Риги и обезопасить этот стратегически важный порт. Кроме того, они блестяще справились с задачей по отвлечению неприятеля и позволили другим соединениям нанести врагу чувствительные удары на Западном и Юго-Западном фронтах. В частности, на юге главнокомандующему Румынским фронтом генералу В. В. Сахарову удалось крепко потрепать сразу немцев, австрийцев и болгар, и спасти нерадивых румынских союзников России от полной и бесповоротной катастрофы. А потом наступил февраль, который принес первый из двух государственных переворотов, ожидавших Россию в страшном 1917 году. Император Николай II был отрешен от власти, монархия была упразднена. А русская армия перестала быть императорской. И хотя ее двухсотлетняя история подошла к концу, завершилась она так же, как и начиналась – победой.