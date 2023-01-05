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Минобороны Белоруссии: совместные с ВС РФ учения носят исключительно оборонный характер

Армия
Минобороны Белоруссии: совместные с ВС РФ учения носят исключительно оборонный характер

Учения российско-белорусской группировки войск проводятся в интересах обеспечения безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран, сообщил директор департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Он подчеркнул, что тренировочные мероприятия носят исключительно оборонный характер.

«Цель усиления группировки — укрепление обороноспособности СГ. Мероприятия не направлены против третьих стран», — сообщил Ревенко.

Ранее в ведомстве уведомили, что подразделения ВС РФ продолжают прибывать в Белоруссию в рамках формирования совместной региональной группировки войск.
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