Турецкий суд заблокировал счета прокурдской партии в преддверии выборов

За последние годы тысячи членов и сторонников ПДН становились фигурантами уголовных дел из-за обвинений в контактах с РПК. В частности, известный курдский политик и бывший лидер ПДН Селахаттин Демирташ находится в тюрьме с 2016 года. На действия властей не может повлиять даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), постановивший, что оппозиционер был заключен в тюрьму по политическим мотивам и должен быть немедленно освобожден.