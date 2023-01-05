Турецкий суд заблокировал счета прокурдской партии в преддверии выборов

Конституционный суд Турции постановил заморозить банковские счета прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН), через которые осуществлялось государственное финансирование, из-за предполагаемых связей с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана» (РПК).
Восемь членов инстанции выступили в пользу лишения ПДН субсидий на время рассмотрения дела о полном закрытии партии. При этом семь судей не поддержали инициативу.
Решение суда лишает вторую по численности оппозиционную фракцию турецкого парламента ключевого источника доходов в преддверии всеобщих выборов в этом году. Согласно публикациям СМИ, партия должна была получить 539 миллионов лир (более 2 млрд рублей) финансирования.
Пресс-секретарь ПДН Эбру Гюнай заявила, что постановление инстанции станет «черным пятном в истории демократии страны».
«Это решение, принятое в разгар продолжающегося разбирательства, показывает степень политической ненависти и то, насколько сильно члены суда находятся под давлением», — сказала она.
Прокуратура завела дело против ПДН в марте 2021 года, добиваясь запрета партии из-за предполагаемых связей с РПК, которая признана террористической группировкой в Турции. Сами представители ПДН, хоть и указывают на необходимость освобождения из тюрьмы основателя РПК Абдуллы Оджалана, отрицают контакты с боевиками.
Конституционный суд принял обвинительное заключение против ПДН в июне 2021 года. Важно отметить, что, помимо закрытия партии, прокуратура требует отстранить 451 члена ПДН от политической деятельности на пять лет.
Генпрокурор Кассационного суда Бекир Шахин изложит свое мнение о закрытии партии в Конституционном суде 10 января. Затем инстанция предоставит время ПДН для подготовки защиты. По итогам сбора сведений и документов Конституционный суд подготовит отчет по данному вопросу. Члены Верховного суда ознакомятся с материалами дела и в назначенный день рассмотрят вопрос о закрытии партии.
«Партия демократии народов» имеет 56 кресел в турецком парламенте. Фракция, отстаивающая права национальных и религиозных меньшинств, традиционно побеждает в провинциях с преимущественно курдским населением.
За последние годы тысячи членов и сторонников ПДН становились фигурантами уголовных дел из-за обвинений в контактах с РПК. В частности, известный курдский политик и бывший лидер ПДН Селахаттин Демирташ находится в тюрьме с 2016 года. На действия властей не может повлиять даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), постановивший, что оппозиционер был заключен в тюрьму по политическим мотивам и должен быть немедленно освобожден.
Вопрос о закрытии ПДН может сыграть решающую роль в судьбе Реджепа Тайипа Эрдогана на парламентских и президентских выборах, которые обещают быть крайне непредсказуемыми. По данным опросов, правящая коалиция и оппозиционный блок имеют примерно равные шансы на успех. При этом электорат прокурдской фракции, которая не входит ни в один из альянсов, может определить исход плебисцита.