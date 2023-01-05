Выставка «Чудолесье» открылась в залах галереи ARTSTORY

Художник Евгений Родионов представил свои работы на выставке «Чудолесье» в галерее ARTSTORY. Проект живописца переносит зрителей в сказочную повседневность с элементами абсурда.
Выставка «Чудолесье» открылась для посетителей в новогодние праздники. Авторский проект вологодского художника можно посмотреть залах ARTSTORY на Старопименовском переулке в Москве. Первые посетители уже смогли оценить картины, в которых лубочная эстетика соединяется с канонами комикса.
«Евгений Родионов взял за основу народное искусство и максимально его актуализировал. А еще интегрировал в изображение текст, который зачастую сбивает с толку, но при этом добавляет смысловые уровни», — рассказала искусствовед Анна Апресян газете «Культуре».
Апресян рассказала, что организаторы выставки посодействовали в вовлечении зрителей в происходящее на полотнах художника. Так, на наклейке рядом с картиной, которая посвящена крику, сделана надпись «место для крика», что побуждает зрителя стать частью произведения.