В Петербурге живодер с голым торсом забил кота кирпичом и угрожал убийством женщине

В первых числах января горожане заметили мужчину с голым торсом, который издевался над котом. Он со всей силы бросал в животное кирпич, отчего тот скончался на месте. Женщина попыталась остановить неадекватного живодера, но он стал угрожать расправой. Злоумышленник заявил, что решился на убийство животного, «потому что захотел этого».