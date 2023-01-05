В Петербурге живодер с голым торсом забил кота кирпичом и угрожал убийством женщине

Житель Северной столицы жестоко расправился с котом на глазах у жильцов дома в Адмиралтейском районе. Трагической новостью поделился в четверг Telegram-канале «78 | Новости».
В первых числах января горожане заметили мужчину с голым торсом, который издевался над котом. Он со всей силы бросал в животное кирпич, отчего тот скончался на месте. Женщина попыталась остановить неадекватного живодера, но он стал угрожать расправой. Злоумышленник заявил, что решился на убийство животного, «потому что захотел этого».
Петербуржцы обратились с заявлением в полицию, потребовав привлечь мужчину к ответственности по статье о жестоком обращении с животным. Происходящее они записали на камеру смартфона.