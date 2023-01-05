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Власти стран ЕС сократят расходы на помощь украинским беженцам в 2023 году

Общество
Власти стран ЕС сократят расходы на помощь украинским беженцам в 2023 году

Страны Европейского союза постепенно сокращают финансирование, направленное на социальную поддержку беженцев с Украины. Как сообщает издание The Washington Post, в 2023 году расходы на помощь украинцам будут сокращены еще больше.

Согласно данным издания, ряд государств уже готовятся к сокращению финансирования. В частности такое решение планируют принять власти Венгрии и Румынии. Предполагается, что это связано с тем, что экономика восточноевропейских стран-членов ЕС находится на более низком уровне развития, чем экономика западных государств.

Несмотря на сокращение мер по поддержке украинских беженцев, их количество в странах Европы продолжает расти. По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с конца февраля 2024 года в ЕС прибыли около 8 миллионов граждан Украины. Россия приняла около 2,8 миллиона беженцев.
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