Власти стран ЕС сократят расходы на помощь украинским беженцам в 2023 году

Согласно данным издания, ряд государств уже готовятся к сокращению финансирования. В частности такое решение планируют принять власти Венгрии и Румынии. Предполагается, что это связано с тем, что экономика восточноевропейских стран-членов ЕС находится на более низком уровне развития, чем экономика западных государств.