Власти стран ЕС сократят расходы на помощь украинским беженцам в 2023 году

Страны Европейского союза постепенно сокращают финансирование, направленное на социальную поддержку беженцев с Украины. Как сообщает издание The Washington Post, в 2023 году расходы на помощь украинцам будут сокращены еще больше.
Согласно данным издания, ряд государств уже готовятся к сокращению финансирования. В частности такое решение планируют принять власти Венгрии и Румынии. Предполагается, что это связано с тем, что экономика восточноевропейских стран-членов ЕС находится на более низком уровне развития, чем экономика западных государств.
Несмотря на сокращение мер по поддержке украинских беженцев, их количество в странах Европы продолжает расти. По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с конца февраля 2024 года в ЕС прибыли около 8 миллионов граждан Украины. Россия приняла около 2,8 миллиона беженцев.