Полякам предрекли резкий скачок цен на продукты питания

По информации польского портала, резкий скачок цен на алкоголь, молочные продукты, мясо и овощи связан с повышением тарифов на электроэнергию. Подорожание продуктов для Польши станет очередным. По данным Главного статистического управления, в 2022 году средний рост цен на продукты питания в стране составил от 22,3 до 25,8 процента.