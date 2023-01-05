Разразившийся в Европе энергетический кризис может серьезно поднять цены на продукты питания в Польше, пишет Interia.
По информации польского портала, резкий скачок цен на алкоголь, молочные продукты, мясо и овощи связан с повышением тарифов на электроэнергию. Подорожание продуктов для Польши станет очередным. По данным Главного статистического управления, в 2022 году средний рост цен на продукты питания в стране составил от 22,3 до 25,8 процента.
Ранее поляков упрекали в пьянстве, заносчивости и хамстве. Отмечалось, что эти черты делают их нежеланными гостями в Египте.
Цены на электричество, топливо и продукты питание в Европе и США выросли после того, как Запад усилил санкционное давление на Россию. Российский президент Владимир Путин констатировал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также называл основной целью Запада ухудшение жизни миллионов людей.