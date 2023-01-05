Число голодающих детей в Ливане может вырасти на 14% за несколько месяцев

Острый дефицит продуктов заставляет родителей в Ливане «урезать» рацион собственных детей
Число несовершеннолетних, страдающих от острого голода в Ливане, может вырасти на 14%, если не будут приняты экстренные меры. Об этом заявили сотрудники программы Save the Children.
Сейчас доля детей, сталкивающихся с нехваткой продуктов, находится на уровне 40%. По шкале IPC (Integrated Food Security Phase Classification, Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности — Прим. ред.) ситуация в стране обозначена индексом от трех и выше: третья стадия считается «кризисной», четвертая — «чрезвычайной», пятая характеризуется как гуманитарная катастрофа. В подобных условиях живут около 37% населения Ливана.
Исследователи предостерегают, что этот показатель в случае бездействия может вырасти в ближайшие месяцы до 42%. Число проживающих в «чрезвычайных» условиях составит около 354 тысяч человек, причем несовершеннолетние, сталкивающиеся с голодом, являются наиболее уязвимой частью населения. Особенно это касается детей в возрасте до 5 лет.
Как заявила директор Save the Children в Ливане Дженнифер Мурхед, выяснилось, что многие семьи вынуждены пропускать приемы пищи или сокращать рацион для своих детей. Она призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить трагедии.
Острая нехватка продуктов питания в стране стала прямым следствием экономического кризиса, вызванного сразу несколькими факторами. Изначальной причиной стала безграмотная финансовая политика властей, которая привела к возникновению огромного государственного долга, а также разрушила внутреннее производство из-за своей ориентированности на импорт.
Ситуация резко обострилась после взрыва складов с селитрой в порту Бейрута: катастрофа не только повлекла за собой множество жертв и разрушений, но и нарушила линии снабжения по морю. При этом правительство, уже несколько раз сменившее состав, так и не смогло разработать действенный план по выходу из кризиса. Международные организации отказались предоставить транши финансовой помощи из-за широкомасштабной коррупции среди ливанской верхушки, а внутренние противоречия между различными политическими силами не позволяют провести в стране реформы.
Помимо дефицита продуктов, в стране наблюдается серьезная нехватка медикаментов, топлива и, как следствие, электроэнергии: большая часть энергетической инфраструктуры работала на дизельном горючем или газе. По оценкам экспертов, гуманитарная катастрофа в Ливане сейчас является одной из тяжелейших во всем мире.