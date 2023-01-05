Число голодающих детей в Ливане может вырасти на 14% за несколько месяцев

Ситуация резко обострилась после взрыва складов с селитрой в порту Бейрута: катастрофа не только повлекла за собой множество жертв и разрушений, но и нарушила линии снабжения по морю. При этом правительство, уже несколько раз сменившее состав, так и не смогло разработать действенный план по выходу из кризиса. Международные организации отказались предоставить транши финансовой помощи из-за широкомасштабной коррупции среди ливанской верхушки, а внутренние противоречия между различными политическими силами не позволяют провести в стране реформы.